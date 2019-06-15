​В Сургуте утром 16 июня из-за Крестного хода перекроют дороги // СХЕМА

Завтра, 16 июня, в Сургуте пройдет общегородской Крестный ход, посвященный православному празднику Дню Святой Троицы. Начнется шествие в 10.30 по двум маршрутам.

Первый — от Собора Преображения Господня (ул. Мелик-Карамова) до места строительства Троицкого собора (пересечение улиц Островского, пр. Мира). Второй — от храма в честь вмч. Георгия Победоносца (ул. Университетская) до ул. Энергетиков, где соединится с первым маршрутом.

Отметим, что кульминацией крестного хода станет освящение колоколов нового собора на пр. Мира.

В связи с этим в Сургуте будут перекрыты дороги:

С 10.00 до 13.00:

- по улице Мелик-Карамова: от улицы Геологической до улицы Энергетиков;

- по улице Энергетиков: от улицы Мелик-Карамова до улицы Майской;

- по улице Майской: от улицы Энергетиков до проспекта Ленина;

- по улице Островского: от проспекта Ленина до проспекта Мира;

- по улице Университетской: от проспекта Пролетарского до улицы Энергетиков.

- по проспекту Мира: от улицы Островского до улицы Бажова.