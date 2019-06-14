​Utair завлекает пассажиров на московские и сургутские рейсы меню от известного бренд-шефа

Авиакомпания Utair обновила меню для пассажиров экономического класса на рейсах из Москвы и обратно, а также из Сургута. В полете можно будет отобедать блюдами в авторском исполнении бренд-шефа Utair Сергея Пынзаря.

«В новом меню появились долгожданные блюда кавказской кухни. Кебаб из говядины с рисом, сочный тажин из цыпленка в соусе с гарниром из кускуса, ароматный шашлык из курицы с овощами гриль. Для ценителей итальянской кухни авиакомпания оставила самое популярное блюдо из миланского меню — карбонару. Для тех, кому ближе австрийская или баварская кухня, в меню появились венские колбаски. Специально для коротких рейсов и бюджетных путешествий Utair предлагает пассажирам взять в полет шаурму», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Также обновились рыбные блюда, появились вегетарианские блюда, халяль и кошер. На завтрак можно заказать омлет, оладьи и сырники.

Стоит отметить, что Utair перестал предоставлять бесплатное питание на борту рейсов продолжительностью до четырех часов с 2016 года. Еду надо заказывать заранее. Завтраки стоят от 299 рублей, обеды — от 399 рублей.