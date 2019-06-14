​В Сургуте прокуратура озвучила претензии к компаниям, связанным с группой «Северстрой»

Прокуратура города Сургута опубликовала свои претензии к нескольким компаниям, входящим в группу «Северстрой», из-за задержек в выплате зарплат. В ведомстве сообщили, что проблемы были у ООО «СеверСтройРент», ООО «НордКапитал» (обе полностью принадлежат владельцу «Северстроя» Богдану Нестору), а также ООО «Хартия», которой Нестор владел (по данным list-org.com) до мая 2019 года, а сейчас владеет Андрей Смирнов.

В настоящий момент группа «Северстрой» достраивает восемь из 17 домов, сдача которых в Сургуте затянулась и привела к большому скандалу с дольщиками.

В «Хартии» долг перед 87 работниками превышал 4 млн рублей, в «СеверСтройРент» 28 сотрудников ждали выплаты 2,2 млн рублей, а «НордКапитал» задержал 400 тысяч рублей для восьми своих работников. Представители прокуратуры подчеркнули, что сейчас все долги погашены, а должностные лица в «СеверСтройРент» и «НордКапитале» привлечены к дисциплинарной ответственности. «Хартии» повезло меньше – на юрлицо и руководство были выписаны административные штрафы. Дозвониться до представителей этих компаний для получения комментариев на момент публикации новости не удалось.

В настоящий момент «Северстрой» выполняет разработанную с участием региональной и городской власти «дорожную карту» по завершению восьми домов, в которых свои квартиры ждут более 870 дольщиков. Некоторые объекты будут завершены в этом году, а некоторые, согласно опубликованным планам, будут строиться до 2021 года.

Если пропустили, почитайте, как «Северстрой» планирует выходить из своего кризисного положения.