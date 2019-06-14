Администрация Сургута будет судиться с бизнесменом из-за опасного строительного котлована с прудом

Администрация Сургута готовится подавать судебный иск из-за статуса брошенного строительного котлована рядом с домом на проспекте Мира, 55. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал советник главы города Александр Оверчук.

По словам сотрудников муниципальной администрации, в 2011 году этот участок земли был передан компании «Центрстройинвест» для окончания строительства «Многофункционального культурно-общественного комплекс с объектами спорта, торговли, ресторанами и подземными гаражами ШИРОТА 60» до 2014 года. После этого земельный участок был разделен на две части. Однако, ни в 2014 году, ни позднее здание построено не было. Сейчас, по данным администрации, на двух участках земли располагается один незавершенный объект площадью почти тысяча квадратных метров и готовностью в два процента. При этом, в 2017 году на недостроенное здание было оформлено право собственности. Каждый год в котловане образовывается пруд, поэтому собственник для безопасности обнес строительную площадку забором, но, по его словам, ограждение регулярно ломают и срезают замки с ворот. С учетом статуса незавершенного строительства, собственник обязан был провести консервацию здания, однако этого не произошло. Сейчас чиновники готовятся через суд добиваться аннулирования права собственности.

Также администрация сообщила, что на месте строительного котлована в поселке Лунный в 2020-2022 году должен быть построен детский сад на 300 мест. На месте аналогичного котлована в поселке Таежный запланирован многоквартирный дом до четырех этажей.