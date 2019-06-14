​Курганские власти налаживают сотрудничество с Сургутнефтегазом

Делегация Курганской области 14 июня отправилась в научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности ПАО «Сургутнефтегаз» («СургутНИПИнефть») в Тюмень. Визит стал возможен в рамках договоренностей между временно исполняющим обязанности губернатора Вадимом Шумковым и первым заместителем генерального директора компании Александром Булановым.
Власти и бизнесмены Зауралья рассчитывают познакомиться с технологическими решениями и оборудованием, применяемым компании при проектировании обустройства кустов скважин, чтобы расширить ассортимента продукции, поставляемой предприятиями Курганской области для нужд Сургутнефтегаз.
В пресс-службе губернатора региона отметили, что в состав делегации вошли представители 24 крупных предприятий Кургана и Курганской области и департамента промышленности, транспорта и энергетики.
Ранее стало известно, что Сургутнефтегаз обеспечит работой зауральское предприятие Курганхиммаш.
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов ранее называл Зауралье самым проблемным регионов округа и обращался к главам уральских субъектов с предложением о взаимодействии с Курганской областью.
ЛОМ: Чернобыль киношный и заправдашний // ОНЛАЙН 18 июня в 12:00