​Курганские власти налаживают сотрудничество с Сургутнефтегазом

Делегация Курганской области 14 июня отправилась в научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности ПАО «Сургутнефтегаз» («СургутНИПИнефть») в Тюмень. Визит стал возможен в рамках договоренностей между временно исполняющим обязанности губернатора Вадимом Шумковым и первым заместителем генерального директора компании Александром Булановым.

Власти и бизнесмены Зауралья рассчитывают познакомиться с технологическими решениями и оборудованием, применяемым компании при проектировании обустройства кустов скважин, чтобы расширить ассортимента продукции, поставляемой предприятиями Курганской области для нужд Сургутнефтегаз.

В пресс-службе губернатора региона отметили, что в состав делегации вошли представители 24 крупных предприятий Кургана и Курганской области и департамента промышленности, транспорта и энергетики.

Ранее стало известно, что Сургутнефтегаз обеспечит работой зауральское предприятие Курганхиммаш.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов ранее называл Зауралье самым проблемным регионов округа и обращался к главам уральских субъектов с предложением о взаимодействии с Курганской областью.