​Представители администрации Сургута рассказали, когда закончится ремонт дорог

Основной ремонт дорог в Сургуте должен быть завершен до 31 октября 2019 года. Об этом рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин.

«Делать нужно на совесть, и даже если сейчас компании возьмутся за все и сразу, то не факт, что мы получим качественные дороги. Поэтому сейчас ремонт ведется на перекрестке Мира – Маяковского, Сибирской, Энгельса и Мелик-Карамова, вдоль улицы Федорова. Как только эти объекты будут сданы и приняты нами, подрядчики приступят к следующим», — подчеркнул Карпеткин.

Всего в 2019 году на ремонт и строительство дорог в Сургуте выделено 1,4 млрд рублей. Из них 1,1 млрд выделили по национальной программе «Безопасные и качественный автодороги», оставшаяся часть средств поступила из местного бюджета и от нефтяников, которые по традиции возьмут часть затрат на себя.

Приоритетные для реконструкции участки отбирали еще прошлой зимой на специально созданной комиссии.

«Чтобы определить перечень участков дорожного полотна, которые нуждаются в ремонте, была собрана комиссия, в нее вошли специалисты-дорожники, представители администрации. Еще в прошлом году был проведен мониторинг состояния дорог и определен список самых горячих точек. Исходя из тех средств, которые нам выделили из бюджетов страны, округа и города, мы подсчитали, какой объем работ можем выполнить и определили 14 первоочередных объектов», — заявил начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Сургута Игорь Газизов.