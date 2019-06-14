​В Сургуте готовят площадку под новую школу на месте гаражного кооператива. Строить начнут через год

В 5А микрорайоне Сургута началась расчистка площадки под строительство школы на территории бывшего гаражного кооператива «Нефтяник-1». Возводить же объект начнут через год. В данный момент продолжаются переговоры с потенциальным инвестором.

«Рабочим предстоит вывезти около 5 тысяч кубометров стройматериалов, техники и предметов быта, оставшихся после сноса гаражей. На участке уже работают две грузовые машины и погрузчик», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Работы планируют завершить за месяц.

При этом переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве объекта путем заключения концессионного соглашения продолжаются. «Уже есть понимание по границам земельного участка. Территория по проекту межевания определена. К середине августа подрядчик определится со своим желанием выходить на площадку», – уточнил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин.

Ожидается, что строительство начнется в 2020 году — после завершения разработки проектной документации. Школа будет рассчитано на 1500 учеников.

В мэрии отметили, что для решения проблемы с парковочными местами предусмотрен участок под парковку.