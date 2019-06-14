​В Сургуте открылся офис профилактики ВИЧ

Первый В Югре центр профилактики ВИЧ открылся в Сургуте. В нем жители города смогут сделать скрининговое тестирование, послушать лекции врачей-инфекционистов и принять участие в работе «Школы ВИЧ-инфицированного пациента».

«Это результат реализации мероприятий Межведомственной программы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения на территории автономного округа и Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, это пример государственно-частного партнерства, конструктивного взаимодействия государственной организации и социально ориентированной некоммерческой организации для решения общих задач профилактики распространения ВИЧ-инфекции в округе, - отмечают специалисты «Центра СПИД».

Офис «Центра СПИД» открылся на базе автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации и интеграции мигрантов «Единство» на ул. Профсоюзов, 45/1.