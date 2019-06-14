​Жителей Сургута приглашают убраться на набережной Оби

В Сургуте 15 июня в 11.00 пройдет субботник на набережной Оби. Принять участие в нем приглашают всех желающих.

«Активисты планируют убрать территорию около мемориалов воинам ВОВ и пограничным войскам, покрасить металлические ограждения и очистить парапеты от надписей. Присоединиться к субботнику могут все желающие. Заявиться можно целой организацией, объединением, классом или группой. Весь необходимый инвентарь предоставит управление лесопаркового хозяйства», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается также, что организатором мероприятия выступает «Молодая гвардия». Для детей подготовят развлекательную программу.