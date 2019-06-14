​В Сургуте автоледи на Mazda протаранила Land Rover

В четверг, 13 июня, около 05.35 в Сургуте на перекрестке улиц Аэрофлотская и Дальняя в столкновении Mazda и Land Roverпострадали два человека.

«Девушка 1993 года рождения, управляя автомобилем Mazda, по предварительным данным, не выдержала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Land Rover под управлением, водителя, мужчины 1976 года рождения, и допустила столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили оба водителя», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.