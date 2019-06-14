В Сургуте проектируют две развязки на главных транспортных артериях города

В этом году в Сургуте должно завершиться проектирование двух новых дорожных развязок на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Островского, а также на перекрестке Нефтеюганского шоссе и улицы Маяковского. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали в администрации города. Подрядной организацией, которая выполняет проектно-изыскательские работы (ПИР) по этим двум объекта, является компания «Стройуслуга». Общая стоимость двух контрактов составляет свыше 33 миллионов рублей.

«С учетом того, что соглашения были заключены в июле 2018 года на 16 месяцев, то срок окончания ПИР придется на ноябрь этого года», – рассказала начальник отдел комплексной застройки территорий города сургутской администрации Ирина Мокринская.

Напомним, что о необходимости строительства развязок на Нефтеюганском тракте говорят уже много лет, но какие-то определенные планы появились только после урбанистического форум, который прошел в августе 2017 года. Примерная стоимость каждой развязки составляет 2-2,5 миллиарда рублей, но у проекта пока нет даже предварительных сроков реализации, как и источников финансирования. Возможно, что администрация города начнет поиск денег на строительство развязок после получения на руки готовых проектов.