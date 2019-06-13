​Какие улицы отремонтируют в Сургуте летом 2019 года // СПИСОК

Этим летом в Сургуте в рамках нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 14 улиц. Список опубликован на сайте администрации города:

- проспект Пролетарский — от улицы 30 лет Победы до улицы Геологической

- проспект Мира — от улицы Маяковского до улицы 30 лет Победы

- улица Майская — от улицы Энергетиков до проспекта Ленина

- улица Мелик-Карамова — от дамбы до улицы Федорова

- улица Сибирская

- улица Энгельса — от проспекта Ленина до улицы Энергетиков

- улица Рабочая

- улица Геологическая — от проспекта Пролетарского до проспекта Комсомольского

- улица Гагарина

- улица Республики

- улица Дмитрия Коротчаева

- улица Аэрофлотская — на участке от поворота на кладбище до аэропорта; на участке от улицы Западная до поворота на кладбище; на участке от улицы Индустриальная до улицы Западная.

Ремонтная кампания уже началась. Идет укладка асфальта на улицах Энгельса и Сибирской, начались работы на проспекте Мира и улице Мелик-Карамова. В мэрии подчеркнули, что «существенный прорыв в развитии городской инфраструктуры стал возможен благодаря участию Сургута в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт потратят более 1,1 миллиарда рублей.

«За качеством укладки асфальта следит специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители администрации Сургута, городской Думы, сотрудники ГИБДД, дорожной службы и общественных организаций. Ранее рабочая группа утвердила перечень участков дорог, подлежащих ремонту в первую очередь с учетом износа, аварийности и требований федеральной программы», — добавили в пресс-службе.