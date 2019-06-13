Сургутянин Руслан Галеев выиграл автомобиль на праздновании Дня города

Житель Сургута Руслан Галеев на праздновании Дня города стал победителем в розыгрыше автомобиля. Мужчина получил новую «Ладу Гранту» от агрохолдинга «Юбилейный» из Тюменской области.

Отметим, что в розыгрыше приняли участие более десяти тысяч сургутян. Среди них выбрали пятерых человек, которым нужно было затем выбрать один из представленных пяти портфелей. Руслан Галеев сделал выбор первым, сразу же угадав «выигрышный» портфель с ключами от авто.

Отметим, что счастливый обладатель новой машины — коренной сургутянин.