​В Сеть слили очередную планерку отстраненного от работы замначальника ГАИ Сургута: «Мне из-за этого ничего не будет, а вам будет»

Скандал вокруг заместителя начальника ОГИБДД УМВД Сургута Романа Кузовлева продолжает набирать обороты. Проверка фактов, озвученных сотрудниками городского ведомства через паблик «Омбудсмен полиции», не завершилась, а уже вскрылись новые подробности, которые также попали во внимание вышестоящих органов.

Бывший сотрудник ДПС Сургута Сергей Иванов, получивший прозвище «честный гаишник», опубликовал на своем Youtube-канале ролик с якобы планерки, которую ведет Кузовлев. «Умники нашлись здесь! Кто не в курсе, мне за это ничего не будет, а вот вам будет — кто это делал», — говорит, по утверждению Иванова, замначальника городской ГАИ.

«Все сводится к выявлению несогласных и того, кто слил эту запись в сеть, а проблему, я больше чем уверен, никто решать не будет», — заключает «честный гаишник».

В пресс-службе УВМД Югры ИА СИА-ПРЕСС сообщили: «По факту публикации на видеохостинге в сети Интернет видеозаписи с участием С.В. Иванова назначена проверка с целью установления достоверности изложенной информации».

Пост с жалобой на «палочную систему» в сургутской Госавтоинспекции был опубликован 28 мая. К нему было прикреплено видео планерки, на котором Кузовлев называет президента России «Вовочкой Путиным». 29 мая окружные УМВД и СУ СКО начали проверки по факту публикации. Вечером 30 мая ситуацию взял под контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин. Ожидалось, что служебная проверка завершится в кратчайшие сроки, однако она затянулась из-за массовых обращений по поводу опубликованной информации. Сам Кузовлев на время проверки от службы отстранен.

Стоит отметить, что Сергей Иванов уволен из органов по отрицательным мотивам.