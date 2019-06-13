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​В Сеть слили очередную планерку отстраненного от работы замначальника ГАИ Сургута: «Мне из-за этого ничего не будет, а вам будет»

Скрин видео Сергея Иванова
Скрин видео Сергея Иванова

Скандал вокруг заместителя начальника ОГИБДД УМВД Сургута Романа Кузовлева продолжает набирать обороты. Проверка фактов, озвученных сотрудниками городского ведомства через паблик «Омбудсмен полиции», не завершилась, а уже вскрылись новые подробности, которые также попали во внимание вышестоящих органов.

Бывший сотрудник ДПС Сургута Сергей Иванов, получивший прозвище «честный гаишник», опубликовал на своем Youtube-канале ролик с якобы планерки, которую ведет Кузовлев. «Умники нашлись здесь! Кто не в курсе, мне за это ничего не будет, а вот вам будет — кто это делал», — говорит, по утверждению Иванова, замначальника городской ГАИ.

«Все сводится к выявлению несогласных и того, кто слил эту запись в сеть, а проблему, я больше чем уверен, никто решать не будет», — заключает «честный гаишник».

В пресс-службе УВМД Югры ИА СИА-ПРЕСС сообщили: «По факту публикации на видеохостинге в сети Интернет видеозаписи с участием С.В. Иванова назначена проверка с целью установления достоверности изложенной информации».

Пост с жалобой на «палочную систему» в сургутской Госавтоинспекции был опубликован 28 мая. К нему было прикреплено видео планерки, на котором Кузовлев называет президента России «Вовочкой Путиным». 29 мая окружные УМВД и СУ СКО начали проверки по факту публикации. Вечером 30 мая ситуацию взял под контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин. Ожидалось, что служебная проверка завершится в кратчайшие сроки, однако она затянулась из-за массовых обращений по поводу опубликованной информации. Сам Кузовлев на время проверки от службы отстранен.

Стоит отметить, что Сергей Иванов уволен из органов по отрицательным мотивам.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 344, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:13
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