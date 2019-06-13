​14 июня в Сургуте будет дождь и сильный ветер

В Сургуте продлили штормовое предупреждение:14 июня в городе ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/c, об этом сообщает Гидрометеорологического бюро города.
По прогнозу погоды температура будет держаться в пределах +8 – +4 градусов.
На выходных ожидается небольшое потепление. Днем температура поднимется до +14 градусов. Однако в воскресенье возможен небольшой дождь.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
«Особое мнение» с сургутским общественником Сергеем Глинских // ONLINE 14 июня в 13:00