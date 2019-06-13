​14 июня в Сургуте будет дождь и сильный ветер

В Сургуте продлили штормовое предупреждение:14 июня в городе ожидаются сильные порывы ветра до 15-17 м/c, об этом сообщает Гидрометеорологического бюро города.

По прогнозу погоды температура будет держаться в пределах +8 – +4 градусов.

На выходных ожидается небольшое потепление. Днем температура поднимется до +14 градусов. Однако в воскресенье возможен небольшой дождь.

Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города: