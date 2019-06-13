​Сургутянина избили и ограбили в подъезде его дома

В Сургуте задержаны двое подозреваемых в грабеже. О преступлении в полицию накануне днем заявил 46-летний потерпевший.

«Заявитель пояснил, что злоумышленники нанесли ему несколько ударов и выхватили из рук барсетку, в которой находились денежные средства в сумме 70 000 рублей, а также завладели паспортом гражданина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, с применением системы позиционирования подвижных объектов, сотрудниками ОБППСП УМВД России по Сургуту за совершение данного преступления задержаны двое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления 31-летние жители города», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Примечательно, что преступники решились на грабеж днем. Известно, что один из задержанных задержанных только в 2019 году десять раз привлекался к административной ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

Уголовные дела возбуждены по статьям «грабеж» и «похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Подозреваемые помещены в ИВС.