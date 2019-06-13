​В праздновании Дня Сургута приняли участие более 40 тысяч человек

Больше 40 тысяч сургутян 12 июня приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и Дню города. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

«Праздник в честь Дня России и 425-летия Сургута собрал более 40 тысяч сургутян и гостей нашего города! Разные площадки, где каждый мог найти себе занятие по душе, грандиозный концерт у памятника основателям города и салют! По-моему, получилось здорово! Радостно было видеть улыбки на лицах, слышать детский смех и многоголосье подпевающих артистам!», — написал градоначальник, предложив подписчикам поделиться своими впечатлениями и предложениями.

Торжественные мероприятия прошли на нескольких площадках Сургута. Горожан с праздником поздравила губернатор Наталья Комарова. Завершилось торжество концертом Дениса Майданова и праздничными фейерверками.

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