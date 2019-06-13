​Дело о захвате самолета «Сургут - Москва» передано в суд. Подозреваемый в угоне признан невменяемым

Житель Сургутского района, обвиняемый в захвате самолета авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Сургута в Москву, признан невменяемым. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд «для применения принудительной меры медицинского характера», сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

«В ходе предварительного следствия проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств. В качестве свидетелей и потерпевших допрошено не менее 100 человек, проведено более 10 осмотров мест происшествий, обысков, выемок, изъяты необходимые документы, проведено 11 экспертиз, в том числе химическая; судебно-медицинская; комплексная взрывотехническая и криминалистическая; дактилоскопическая; криминалистическая; трасологическая; компьютерно-техническая; комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой мужчина признан невменяемым, страдающим психическим расстройством», — уточнили в ведомстве.

«Боинг-737-800» 22 января 2019 года по решению командира экипажа совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По версии следствия, 41-летний пассажир воздушного судна, угрожая, что у него находится оружие, во время перелета требовал изменить курс следования самолета. Ему было предъявлено обвинение по статье «захват судна воздушного транспорта в целях угона, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья». В середине мая стало известно, что обвиняемый направлен в психбольницу.