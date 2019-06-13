​Сургутская пенсионерка лишилась 800 тысяч рублей, доверившись телевизионных парапсихологам и «полковнику юстиции»

73-летняя жительница Сургута из-за своей доверчивости стала жертвой мошенников. Женщина перечислила крупные суммы телевизионным парапсихологам и неизвестной, представившейся полковником юстиции.

Злоключения пенсионерки начались с просмотра телевизора. «В середине мая сургутянка смотрела телевизионную передачу, где в процессе трансляции предлагались услуги парапсихолога. Будучи уверенной в достоверности информации пенсионерка решила воспользоваться предложением и совершила в разные дни пять переводов в счет оплаты работы парапсихолога, который выходил с ней на связь в телефонном режиме. Цены за услуги вирировались от 20 000 до 180 000 рублей. В общей сложности потерпевшая перевела 370 тысяч рулей», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Интересно, что после того, как телевизионные парапсихологи «помогли» сургутянке, на ее номер телефона поступил звонок от якобы полковника юстиции. Злоумышленница сообщила, что на ее имя в медицинском центре Израиля открыт счет, на котором находятся денежные средства, предназначенные на лечение. Для их получения сургутянка, не подозревая об истинных намерениях злоумышленников, совершила денежные переводы, в счет получения компенсации на лечение тремя платежами в разные дни на общую сумму более 430 тысяч рублей.

Мошенников разыскивают в рамках возбужденного уголовного дела.