​Госавтоинспекторы Сургута попросили водителей не лихачить в непогоду

Госавтоинспекторы Сургута выступили с предупреждением к автомобилистам и пешеходам из-за непогоды.

«Водителей транспортных средств призываем строго соблюдать Правила дорожного движения – придерживаться безопасного скоростного режима, дистанции между транспортными средствами, а также быть внимательными и осторожными в непосредственной близости с пешеходными зонами. Пешеходам также необходимо соблюдать безопасность, находясь в непосредственной близости автотранспорта, при переходе проезжей части. В темное время суток и в условиях плохой видимости, используйте световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными на дороге. Соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимно вежливы на дороге», — говорится в обращении.

В четверг, 13 июня, в Сургуте ожидаются сильный дождь и ветер, что может спровоцировать ухудшение видимости на дороге и повлиять на состояние дорожных условий.

Стоит отметить, что предупреждение о неблагоприятной погоде на 13 и 14 июня объявлено во всей Югре. В округе ожидается ветер скоростью до 16 метров в секунду.