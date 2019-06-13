​На ремонт и строительство дорог в Сургуте в 2019 году направят больше миллиарда рублей. Как потратят?

В 2019 году в Сургуте на строительство и ремонт дорог потратят почти 1,3 миллиарда рублей. Из этих средств 1,1 миллиарда администрация города получила в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть». Об этом рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин.

По его словам, из 1,3 млрд рублей порядка 500 млн рублей пойдет на строительство дорог. В первую очередь эти деньги пойдут на продолжение Маяковского и Геологической.

Как рассказали чиновники, контракты на ремонт дорог уже заключены. Всего планируется отремонтировать 14 объектов (на каждый будет действовать гарантия в четыре года), еще четыре участка дорог возьмет на себя «Сургутнефтегаз». Общая площадь ремонта дорог в Сургуте в этом сезоне – почти 300 тысячи квадратных метров.