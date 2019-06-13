​В ДТП, из-за которого был поврежден трубопровод в Сургутском районе, пострадали два человека

В среду, 12 июня, около 06.40 в поселке Федоровский Сургутского района в ДТП пострадали два человека.

«На перекрестке улиц Пионерная, Московская и Промышленного проезда № 3 столкнулись Toyota Camry, под управлением мужчины 1986 года рождения, и Lаdа Рriоrа, под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажир, 35-летняя женщина, получили травмы», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Как сообщало ИА СИА-ПРЕСС ранее, один из автомобилей после столкновения врезался в трубопровод и повредил его.

Всего 11 и 12 июня в Югре зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы.