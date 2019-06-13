Кредиторы предложили Utair продать свое ключевое подразделение

Банки-кредиторы обратились в авиакомпанию Utair с предложением продать свой ключевой актив — «Ютэйр — вертолетные услуги». Об этом пишут «Ведомости».
По данным издания, стоимость вертолетного бизнеса Utair может стоить 30 миллиардов рублей. Продажа может покрыть часть долга компании, который составляет 74,7 миллиарда рублей.
Напомним, что в конце прошлою года Utair допустил технический дефолт по части своего кредита. В январе 2019 года стало известно, что банки-кредиторы рассматривают возможность создания на базе Utair регионального авиаперевозчика. Часть из них также отказались реструктуризировать задолженность компании, после со счетов Utair должны были начать списывать деньги. Однако в феврале три крупнейших кредитора отказались от принудительного взыскания долгов. После этого авиакомпания предложила банкам списать 30 миллиардов рублей из суммы задолженности, однако те ответили отказом. В мае стало известно, что Utair может продать свою долю в Сургутском аэропорту, которая оценивается в 800-850 миллионов рублей.
Сабантуй-2019. Председатели татарского и башкирского объединений в Сургуте Рафаиль Ульбеков и Зульфира Италмасова// ONLINE 13 июня в 15.00