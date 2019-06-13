Сегодня, 13 июня, в Сургуте ухудшится погода. По данным Гидрометеорологического бюро города, днем ожидаются сильные порывы ветра — 15-17 м/с. Температура воздуха +7 градусов днем и +6 вечером. Облачно.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Сабантуй-2019. Председатели татарского и башкирского объединений в Сургуте Рафаиль Ульбеков и Зульфира Италмасова// ONLINE 13 июня в 15.00