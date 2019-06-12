Праздничный салют в честь 425-летия Сургута запустят в двух разных местах города

Праздничный салют в честь 425-летия Сургута и Дня России начнется в 21:45 на улице Ленина рядом с памятником основателям Сургута. Соответствующая информация размещена на странице главы города Вадима Шувалова в «Вконтакте». Салют начнется сразу после концерта Дениса Майданова. Еще одним местом запуска салюта станет база «Снежинка», где проходит музыкальный фестиваль «Траектория надежды», организованный одноименным благотворительным фондом.

Напомним, что дороги в центре города будут перекрыты до 6:00 13 июня.