16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,5158   EUR  73,0448  

Праздничный салют в честь 425-летия Сургута запустят в двух разных местах города

Праздничный салют в честь 425-летия Сургута и Дня России начнется в 21:45 на улице Ленина рядом с памятником основателям Сургута. Соответствующая информация размещена на странице главы города Вадима Шувалова в «Вконтакте». Салют начнется сразу после концерта Дениса Майданова. Еще одним местом запуска салюта станет база «Снежинка», где проходит музыкальный фестиваль «Траектория надежды», организованный одноименным благотворительным фондом.

Напомним, что дороги в центре города будут перекрыты до 6:00 13 июня.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:00, просмотров: 646, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Мы живём в большом и красивом городе, у которого не только достойное прошлое, но и ещё более впечатляющие перспективы

Мы живём в большом и красивом городе, у которого не только достойное прошлое, но и ещё более впечатляющие перспективы
От всей души желаю каждому сургутянину крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» Сегодня в 10:44
251 0
Я уверена, что наш город – самое романтичное место на свете

Я уверена, что наш город – самое романтичное место на свете
От всей души поздравляю вас с 425-летием Сургута
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута Сегодня в 10:21
257 1
Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых прекрасных городов Югры

Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых прекрасных городов Югры
425-летие Сургута — это праздник всех, кто делает наш общий дом комфортнее. С праздником, сургутяне!
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР Сегодня в 10:05
313 4
В этот юбилейный год самое время сказать спасибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие города

В этот юбилейный год самое время сказать спасибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие города
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута Сегодня в 09:43
239 0
​Сколько лет придется копить людям разных профессий, чтобы купить квартиру в Сургуте без ипотеки?

​Сколько лет придется копить людям разных профессий, чтобы купить квартиру в Сургуте без ипотеки?
Самый короткий срок — чуть менее трех лет, самый долгий — 11,5 лет
Лилия Сулейманова 11 июня в 17:30
393 0
Мы знаем, что есть ограничения в развитии Сургута, связанные с инженерной инфраструктурой

Мы знаем, что есть ограничения в развитии Сургута, связанные с инженерной инфраструктурой
В связи с этим, мы вышли с предложением о концессии
Дмитрий Назин, заместитель директора по перспективному развитию «Корпорации «СТС» 11 июня в 17:30
611 2
В Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию. Что это значит? Зачем это нужно? Опять вырастет коммуналка?

В Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию. Что это значит? Зачем это нужно? Опять вырастет коммуналка?
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 11 июня в 16:16
664 3
​Итальянцы попробовали необычную еду из Сургута: «Вкусно. Не говорите, что внутри!»

​Итальянцы попробовали необычную еду из Сургута: «Вкусно. Не говорите, что внутри!»
Ева Рудион 11 июня в 10:58
517 1
​Кто и за что попал на Доску Почета Сургута в 2019 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Кто и за что попал на Доску Почета Сургута в 2019 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
На стенде появилось 15 новых фото спортсменов, ученых-энергетиков, медиков, журналистов и других отличившихся лиц
Лилия Сулейманова 10 июня в 15:24
1305 1
Если вам захотят подбросить наркотики — сделают это элементарно

Если вам захотят подбросить наркотики — сделают это элементарно
Рассказываю, как это происходило 20 лет назад. Думаю, технологии не сильно изменились
Тарас Криштанович, предприниматель 10 июня в 11:47
1578 44
Пишу поделиться своими эмоциями о сериале «Чернобыль»

Пишу поделиться своими эмоциями о сериале «Чернобыль»
Я просмотрела этот сериал в полном ужасе и шоке, с кучей эмоций и переживаний, с мыслями... Как же мы смогли выжить???
Оксана Салихова, житель Припяти в 1986 году и очевидец Чернобыльской аварии, помощник издателя газеты «Новый Город» 09 июня в 20:59
1139 5
​Трава не расти, человек не ходи: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №3

​Трава не расти, человек не ходи: проект СИА-ПРЕСС против автохамов Сургута «Эвакуируйте это!» — выпуск №3
(03.06.2019 —09.06.2019)
Редакция СИА-ПРЕСС 07 июня в 11:10
1163 1
Как будет выглядеть будущий спортивный центр возле школы №12 в Сургуте

Как будет выглядеть будущий спортивный центр возле школы №12 в Сургуте
Строительство этого объекта и благоустройство прилегающей территории крайне актуально для жителей близлежащих микрорайонов
Дмитрий Нечепуренко, депутат думы Сургута 08 июня в 13:04
1966 13
Олег Владимиров

​Поможем губернатору?
Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме озвучила задачу на ближайшую пятилетку – довести среднюю продолжительность жизни югорчан до 78 лет. Реально ли это?
Олег Владимиров 08 июня в 12:47
1235 20
​Неделька в начале лета

​Неделька в начале лета
Мэр со школьником делят котлету, дольщики играют в карты, страшно хочется купаться
Олег Владимиров 07 июня в 18:13
1092 3
​СИА-ПРЕСС и «Новый Город» запускают новый онлайн-проект «ЛОМ»

​СИА-ПРЕСС и «Новый Город» запускают новый онлайн-проект «ЛОМ»
Основная задача проекта - разрывать шаблоны и менять устоявшиеся представления о городе, людях, событиях и явлениях.
Людмила Осьминкина 07 июня в 17:54
1254 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика