В Сургуте ускорят ремонт дороги после обращения предпринимателя

В Сургуте ускорят ремонт дороги на улице Сибирской. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице в «Вконтакте». Ранее градоначальник получил жалобу от одной из женщин-предпринимателей Сургута на неудобства, вызванные ремонтными работами.

«Как и обещал, я не оставил ситуацию без внимания… По моему поручению представители администрации Сургута и компании — подрядчика встретились с написавшей претензию. По итогам обсуждения подрядчик взял на себя обязательство ускорить ремонтные работы без ущерба для их качества. Я держу этот вопрос на контроле», – отметил Вадим Шувалов.

Глава города также призвал других предпринимателей обращаться в администрацию, в случае возникновения спорных ситуаций.