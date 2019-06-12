В Сургутском районе из-за ДТП был поврежден трубопровод

В поселке Федоровский Сургутского района из-за аварии с участием двух автомобилей оказался поврежден трубопровод. Об этом сообщает сургутский паблик «К-Информ» в «Вконтакте». В результате ДТП из сломанного трубопровода стал бить фонтан воды. По словам очевидцев, пострадавших в аварии нет, но один из автомобилей получил серьезные повреждения.

Напомним, что во вторник 11 июня в Сургуте из-за серьезного ДТП в районе поселка Лунный образовалась большая пробка на улице Аэрофлотской. В результате аварии пострадала женщина.