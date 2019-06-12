В Сургуте горел ТРЦ «Союз»

Накануне вечером, 11 июня в 22 часа, пожарным сообщили, что горит ТРЦ «Союз» на улице 30 лет Победы в Сургуте.

На тушение выехали пять пожарных машин и 29 пожарных. Специалисты высянили, что возгорание произошло на третьем этаже в кафе «Жили-были». Огнем повреждены фритюрница и оборудование на площади 3м2, закопчены стены на площади 10м2.

Из торгового центра эвакуировали 190 человек (в том числе 30 детей). Никто из людей не пострадал.

Причина возгорания устанавливается органами дознания.