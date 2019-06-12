В Сургуте горел ТРЦ «Союз»

Накануне вечером, 11 июня в 22 часа, пожарным сообщили, что горит ТРЦ «Союз» на улице 30 лет Победы в Сургуте.
На тушение выехали пять пожарных машин и 29 пожарных. Специалисты высянили, что возгорание произошло на третьем этаже в кафе «Жили-были». Огнем повреждены фритюрница и оборудование на площади 3м2, закопчены стены на площади 10м2.
Из торгового центра эвакуировали 190 человек (в том числе 30 детей). Никто из людей не пострадал.
Причина возгорания устанавливается органами дознания.
Сабантуй-2019. Председатели татарского и башкирского объединений в Сургуте Рафаиль Ульбеков и Зульфира Италмасова// ONLINE 13 июня в 15.00