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В Сургуте горел ТРЦ «Союз»

Накануне вечером, 11 июня в 22 часа, пожарным сообщили, что горит ТРЦ «Союз» на улице 30 лет Победы в Сургуте.

На тушение выехали пять пожарных машин и 29 пожарных. Специалисты высянили, что возгорание произошло на третьем этаже в кафе «Жили-были». Огнем повреждены фритюрница и оборудование на площади 3м2, закопчены стены на площади 10м2.

Из торгового центра эвакуировали 190 человек (в том числе 30 детей). Никто из людей не пострадал.

Причина возгорания устанавливается органами дознания.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 269, комментариев: 0


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