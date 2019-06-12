В Сургуте заработала выставка с картинами великих русских художников

В Сургут привезли картины великих русских художников из музеев Екатеринбурга и Тюмени.

Выставка работает в Сургутском художественном музее. Вместе с произведениями из иногородних музеев на ней представлены картины из сургутского фонда.

Выставка «Искусство объединяет!» будет работать до 25 августа. На ней представлены подлинные произведения А. Куинджи, А. Саврасова, И. Шишкина, Б. Кустодиева, К. Коровина и других мэтров изобразительного искусства XIX–XX вв. Выставка поддержана гидом дополненной реальности. Стоимость билетов от 50 рублей.