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​ГАИ Сургута выступила с обращением к начинающим водителям

Сургутская ГАИ обратилась к начинающим водителям с рекомендацией быть предельно внимательными и осторожными на улицах города.

Полицейские отмечают, что количество ДТП, совершенных водителями, стаж вождения которых составляет менее двух лет, увеличилось. За пять месяцев этого года в Сургуте зарегистрировано девять таких ДТП. В них пострадали 13 человек и один человек погиб.

Авария с погибшим произошла вечером 2 апреля. На Нефтеюганском шоссе, 50, женщина 1982 г.р. на «Пежо» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Ауди Q7. В результате водитель скончалась до приезда скорой помощи, а водитель Ауди получил телесные повреждения.


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11 июня в 18:19, просмотров: 501, комментариев: 0


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