Сургутские власти призывают горожан сообщать в полицию о гуляющих на стройке подростках

Сургутские власти из-за участившихся случаев получения травм детьми на заброшенных или недостроенных объектах в Сургуте, призывают горожан сообщать в полицию о гуляющих на стройке подростках.
Сделать это можно по телефонам 112 и 102.
Также чиновники напоминают, что несовершеннолетним запрещено находиться в местах, в которых ими может быть получен вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. К ним относятся:
- сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности;
- чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного сектора;
- неэксплуатируемые нежилые здания и строения.
Проблема с гуляющими на стройках подростках имеется и в Сургутском районе. Так, 31 марта в поселке Солнечный ребенок, играя на недостроенном многоуровневом гараже, упал на арматуру, которую не было видно под снегом. Мальчик остался жив.
«Особое мнение» с сургутским общественником Сергеем Глинских // ONLINE 14 июня в 13:00