Сургутские власти призывают горожан сообщать в полицию о гуляющих на стройке подростках

Сургутские власти из-за участившихся случаев получения травм детьми на заброшенных или недостроенных объектах в Сургуте, призывают горожан сообщать в полицию о гуляющих на стройке подростках.

Сделать это можно по телефонам 112 и 102.

Также чиновники напоминают, что несовершеннолетним запрещено находиться в местах, в которых ими может быть получен вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. К ним относятся:

сооружения и территории строящихся объектов, кроме случаев, связанных с осуществлением трудовой деятельности;

чердаки, подвалы, технические этажи, крыши жилых и нежилых строений, кроме жилых домов частного сектора;

неэксплуатируемые нежилые здания и строения.

Проблема с гуляющими на стройках подростках имеется и в Сургутском районе. Так, 31 марта в поселке Солнечный ребенок, играя на недостроенном многоуровневом гараже, упал на арматуру, которую не было видно под снегом. Мальчик остался жив.