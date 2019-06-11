​Наталья Комарова в День России проведет первую рабочую встречу с новым главой компании «Газпром трансгаз Сургут»

В среду, 12 июня, губернатор Югры Наталья Комарова проведет первую рабочую встречу с новым генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Сургут Олегом Ваховским. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Это будет знакомство с Олегом Викторовичем», — добавили в департаменте и не стали раскрывать подробности и темы грядущего разговора. Известно, что встреча назначена на 14.00 и продлится полчаса.

Олег Ваховский назначен гендиректором компании 23 мая. На этом посту он сменил Игоря Иванова, руководившего «трансгазом» 12 лет.

Стоит отметить, что на праздничную среду у главы региона запланирован ряд мероприятий в трех городах Югры. 12 июня Наталья Комарова начнет в Нижневартовске, где примет участие в шествии, посвященном Дню России. В Сургут губернатор прибудет в обед. После встречи с Ваховским она выступит с приветствием на праздновании 425-летия города. К 17.30 Наталья Комарова вернутся в Ханты-Мансийск, где посетит «Бульвар энергоэффективных технологий» и семью, в которой родился 100-тысячный житель столицы округа.