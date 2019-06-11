​В сургутскую колонию строгого режима попытались пронести крупную партию запрещенных устройств

Сотрудники сургутской исправительной колонии № 11 пресекли поставку на территорию учреждения крупной партии мобильных телефонов.

«При досмотре автомобиля, прибывшего на станцию технического обслуживания учреждения, для производства ремонтных работ, оперативными сотрудниками учреждения было изъято 30 сотовых телефонов, а также комплектующие к ним, спрятанные ухищренным способом. В отношении 26 летнего гражданина, являющегося собственником автотранспортного средства, собраны материалы для привлечения к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе УФСИН по Югре, уточнив, что нарушителя ждет штраф до трех тысяч рублей.

Стоит отметить, что отбывающим наказание запрещено пользоваться мобильными телефонами. Однако попытки проноса на территорию колоний запрещенных устройств пресекаются регулярно. Как ранее сообщало siapress.ru, в исправительных учреждениях округа планируют установить оборудование, подавляющее сигналы сотовой связи. Сделают это для того, чтобы снизить количество телефонных мошенничеств, большинство из которых совершается злоумышленниками, отбывающими наказания.