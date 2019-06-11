​Utair не стали банкротить из-за долга в 1,5 миллиона рублей

Арбитражный суд Югры не стал вводить наблюдение в отношении авиакомпании Utair из-за иска о банкротстве, который поступил от компаний «Юган-Юнион Кард», «Гидпромэнергострой», «Флеш лайт капитал» и «Интер».

Представитель перевозчика предоставил судье документы, подтверждающие перечисление денежных средств и зачисления их на счет кредитора, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что дело могло быть рассмотрено еще в середине апреля. На первом судебном заседании представитель Utairсообщила, что оплата долга предприятию «Флеш лайт капитал» была произведена. 16 мая, на втором судебном заседании, выяснилось, что перечисленные деньги вернулись на счет перевозчика. Судья попросил представителей авиакомпании на следующее заседание суда принести документы, которые бы подтверждали факт перечисления средств из банка.

Иски о банкротстве Utair от четырех компаний были поданы в марте. Требования составляют от 308 тысяч до 380 тысяч рублей. Все четыре иска объединены в одно производство. Его рассмотрение идет на фоне гораздо более серьезных финансовых трудностях авиакомпании. В пресс-службе Utair подчеркивали, что выплатить сумму 1,5 миллиона рублей не составит трудности, но справедливость такой оплаты должна быть подтверждена в суде.