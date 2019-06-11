Администрацию Сургута покидает чиновник, отвечающий за всё городское имущество

Председатель комитета по управлению имуществом администрации Сургута Сергей Пешков уходит со своего поста. В администрации Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что глава структурного подразделения уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Пока он еще работает, потом уходит в отпуск и с 17 июня официально покидает должность», – рассказала начальник отдела по работе со средствами массовой информации сургутской администрации Марина Родыгина.

Сергей Пешков пришел в городскую администрацию в 2015 году еще при прошлом главе Сургута Дмитрии Попове. Тогда его называли креатурой бывшего заместителя главы города Александра Шатунова, который покинул администрацию еще в конце 2016 года. Сергей Пешков возглавил комитет по управлению имуществом после его образования вместо упраздненного департамента имущественных и земельных отношений.

Временно исполнять обязанности председателя комитета будет заместитель Пешкова Виталий Волошин. О том, кто станет новым руководителем структуры, пока не сообщается – по данным СИА-ПРЕСС, отбор идет из действующих сотрудников комитета, хотя некоторые источники редакции полагают, что на самом деле решение уже принято, но будет презентовано позднее.