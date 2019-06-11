Погода в День города в Сургуте будет дождливой

На среду, 12 июня, в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. По западу округа пройдут грозы, ожидается ветер порывами до 16 метров в секунду.

«Температура ночью составит +10,+15 ºС, по северным и восточным районам +4,+9 ºС, днем +18,+23 ºС, местами +12,+17 ºС, по северо-западу +5,+10 ºС», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В Сургуте на День города тоже будет нежарко и дождливо. По данным сервиса Gismeteo.ru, дождь начнется около 14.00 и будет лить до глубокого вечера. Температура воздуха днем не превысит +17 ºС. При этом скорость ветра будет не сильнее девяти метров в секунду.

В День России в Сургуте пройдет ряд торжественных мероприятий, посвященных 425-летию города. Массовое гуляние «Сургут — любимый город» у памятника Первооткрывателям города начнется в 15.00. Ожидается, что в праздновании примут участие порядка 50 тысяч человек.

О том, как изменится схема движения в городе (уже сегодня) здесь, полная афиша праздника - тут.