​В Сургуте и Сургутском районе пройдут встречи с детской писательницей Ниной Дашевской

Встречи с известной российской писательницей Ниной Дашевской пройдут 13 и 14 июня в библиотеках Сургутской районной централизованной библиотечной системы. Состоятся они в рамках пятого по счету окружного фестиваля «PROчтение».

В первый день Нина Дашевская посетит детский оздоровительный лагерь «Этноград» в деревне Русскинская, затем заедет в Ульт-Ягун.

Во второй день писательницу будут встречать в Сургуте, где находится Центральная районная библиотека имени Г. А. Пирожникова.

Таким образом, познакомиться с творчеством Нины Дашевской смогут дети даже из самых отдаленных поселений. Кроме того, в библиотеках муниципалитетов региона состоятся онлайн-встречи с писательницей.

Справка:

Нина Дашевская профессиональный музыкант, она играет на скрипке в оркестре Детского музыкального театра им. Н. И. Сац. Известность на литературном поприще девушке принесла книга «Семь невысоких гномов». В 2014 году сразу две книги Нины Дашевской были отмечены литературными наградами.