​Полиция Сургута ожидает, что в праздновании Дня города примут участие 50 тысяч человек

В праздновании Дня города 12 июня примут участие порядка 50 тысяч сургутян. Такой прогноз дал рассказал заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Игорь Топчиев.

«Основные цели и задачи для сотрудников полиции это — обеспечение общественного порядка и личной безопасности граждан в период проведения мероприятий. Полицейские будут проводить работу по предупреждению, пресечению и выявлению преступлений и административных правонарушений, обеспечивать безопасности дорожного движения», — отметил он.

В пресс-службе ведомства добавили, что перед празднованием все места проведения мероприятий и прилегающая к ним территория будут обследованы кинологами со служебно-розыскными собаками. К охране общественного порядка будут привлечены также сотрудники Росгвардии и члены добровольных народных дружин.

Стоит отметить, что для празднования Дня города в центре Сургута перекроют дороги. Ограничения начнут действовать уже вечером 11 июня. С афишей праздника можно познакомиться здесь.