​В Сургуте улица Аэрофлотская встала в пробку из-за серьезного ДТП: «У меня на глазах женщина вылетела, сбили ее»

В Сургуте днем во вторник, 11 июня, на улице Аэрофлотская произошла автоавария с пострадавшими. Из-за ДТП в сторону аэропорта образовался серьезный затор.

«По предварительной информации, столкнулись автомобили Toyota, под управлением водителя 1968 года рождения, и Hyundai, под управлением женщины 1963 года рождения. Известно об одном пострадавшем также 1963 года рождения. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД города.

В паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» уточняется, что ДТП случилось в районе поселка Лунный, на место прибыли две кареты скорой помощи. На опубликованном ролике видно, что в среднем ряду стоят два автомобиля, а чуть дальше и левее - третий. «Прям у меня на глазах женщина вылетела, сбили ее. Дай бог, чтобы выжила», — написала одна из очевидцев. Вероятнее всего, женщину сбила Lada Priora — у автомобиля разбито лобовое стекло.

Видео: vk.com/kinform

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на улице Аэрофлотской в сторону аэропорта сейчас составляет около 15 километров в час.