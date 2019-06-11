​В Сургуте 16 июня пройдет празднование Сабантуя

В Сургуте 16 июня жители и гости города отпразднуют Сабантуй. Народные гуляния начнутся в 11:00 на площади театра СурГУ.

В программе выступление местных творческих коллективов «Сандугач» и «Шатлык». Также на сцене выступят коллективы из других городов Югры.

Уже по традиции на площади перед театром СурГУ будут установлены этнические шатры и юрты, владельцы которых предложат гостям попробовать блюда татарской и башкирской кухни, и познакомиться с элементами убранства народов, проживающих в этих республиках.

Все желающие смогут попробовать себя в играх батыров: на спортивной площадке состоится турнир по национальной борьбе «Куреш». Победители получат ценные подарки.