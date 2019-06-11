​В Сургуте на летний сезон изменился график движения автобусов

В Сургуте на летний сезон традиционно изменился график движения общественного транспорта.

Изменения по каждому отдельному автобусу можно увидеть на сайте администрации Сургута. Так, например, популярный маршрут № 3 «ДК «Строитель» — Больничный комплекс — ДК «Строитель» пока представил расписание до 30 июня. А №47 — до 30 сентября. Отметим, что не на всех маршрутах поменялось время курсирования — маршрут № 45, к примеру, круглогодично ходит по одному и тому же расписанию, за исключением выходных и праздничных дней.

Также в Сургуте с 1 июня по 30 сентября стали ходить сезонные маршрутные автобусы. До дач можно будет добраться в выходные, праздничные и будние дни кроме вторника.