Сургутянам до 1 августа необходимо подтвердить или изменить объем работ по капремонту своих домов

На сайте Югорского фонда капремонта опубликована программа на 2020-2022 годы, в которой расписаны планируемые в этот срок работы в многоквартирных домах и их максимальная стоимость. Также посмотреть информацию по своему дому можно в этом документе .

Если собственников не устраивает определенный объем работ или виды работ, они могут изменить их только до 1 августа 2019 года. Для этого необходимо на общем собрании собственников составить протокол, где указать, что нужно или не нужно проводить в рамках капремонта. И отправить его в Фонд до 1 августа. Если этого не сделать, то до окончания действия программы изменить что-либо будет уже нельзя.

«Регулярно, на стадии начала работ подрядными организациями, в мой адрес поступают обращения горожан о желании собственника не менять инженерные стояки из-за наличия хорошего ремонта в квартире, а, например, обшить и утеплить фасад МКД. И я всегда вынужден сообщать, что в момент начала ремонтных работ изменить уже ничего нельзя, так как все формальные процедуры уже закончены и организации приступили к выполнению работ», — отметил депутат думы Сургута Дмитрий Нечепуренко.

О том, как правильно оформить документы, можно узнать на сайте Фонда или в своей управляющей организации.

Фото И. Швец