​В Сургуте в ДТП пострадал мотоциклист

В понедельник, 10 июня, около 18.30 на улице Югорская в Сургуте в ДТП пострадал 25-летний мотоциклист.

«По предварительным данным, водитель, мужчина 1994 года рождения, управляя мотоциклом KAWASAKI, не справился с управлением, допустил падение на проезжую часть с последующим столкновением с автомобилем Kia под управлением водителя, мужчины 1971 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

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