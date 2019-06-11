​В центре Сургута перекроют дороги для празднования Дня города

Во вторник, 11 июня, в 18.00 в Сургуте закроют центр города для автомобильного транспорта. Ограничения будут действовать до 5.00 четверга, 13 июня. Общественному транспорту также придется объезжать перекрытый участок, сообщили в пресс-службе администрации города.

Перекрыты будут участки по ул. Майской (от ул. Энергетиков до про. Ленина); по ул. Магистральной (от ул. Григория Кукуевицкого до пр. Ленина); по ул. Островского (от ул. Студенческой до пр. Ленина); перекрёсток: пр. Ленина – ул. Бахилова – ул. Декабристов; по пр. Ленина (от ул. Дзержинского до ул. 50 лет ВЛКСМ); перекрёсток: ул. 50 лет ВЛКСМ – пр. Ленина; по ул. 50 лет ВЛКСМ (от дома № 6 до пр. Ленина).

Маршруты изменят городские автобусы № 3, 6, 8, 14, 14А, 19, 30, 21, 111, 23, 116, 33, 45, 51, 107, 110, 115, 118, 112, 34, 40, 69, 53, 96. Со схемой движения можно познакомиться здесь.

12 июня Сургут отметить 425-летие. В городе пройдут масштабные праздничные мероприятия. Выступят «Хор Турецкого» и Денис Майданов, а также состоится фестиваль «Рыбное место». Полная афиша праздничного дня тут.