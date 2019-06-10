​Сургутнефтегаз начинает эксплуатацию двух новых месторождений

В 2019 году Сургутнефтегаз введет в эксплуатацию два месторождения: Ленского в Восточной Сибири и Восточно-Рогожниковского в Западной Сибири. Планируемая добыча на Ленском месторождении должна составить 1,5–2 миллиона тонн в год уже через три-четыре года. Такие данные содержатся в отчете компании, передает «Прайм».

Также планируется развивать нефтедобычу на юге Тюменской области и в Югре. В ближайшие три-четыре года на базе Уватской и Юганской групп месторождений будет формироваться Южный кластер нефтедобычи, на котором ожидается ввод трех новых месторождений.

Всего в этом году будет введено в эксплуатацию 1 210 новых нефтяных скважин. Сургутнефтегаз планирует сохранить объемы добычи нефти на уровне 60-62 миллионов тонн в год.

В отчете также отмечается, что в 2018 году инвестиции компании в нефтегазодобывающий сектор составили 203,1 миллиарда рублей, из них 88,2 процента пришлось на Западную Сибирь.

По итогам 2018 года Сургутнефтегаз увеличил чистую прибыль по сравнению с 2017-м в пять раз — до 827 миллиардов рублей. По подсчетам «Ведомостей», сумма денег на счетах и финансовых компании увечились на 32 процента и превысила три триллиона рублей.

Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз» рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированной акции в размере 7,62 рубля, по обыкновенной акции — 0,65 рубля. Окончательное решение по размеру дивидендов будет принято на годовом собрании акционеров. Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, оно состоится в Сургуте 28 июня.

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