​В Книгу Почета Сургута вписаны пять новых имен

Книга Почета Сургута накануне Дня России и 425-летия города пополнилась новыми именами награжденных знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

«В этом году чести быть занесенными в Книгу Почета удостоены главный врач окружного клинико-диагностического центра в Сургуте с 1995 по 2001 год Галина Лаврентьева, начальник правового управления ПАЛ «Сургутнефтегаз» Людмила Логиновская, начальник управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут» Виктор Пономарев, заместитель председателя попечительского совета СурГУ Надежда Стрельцова и главный врач Сургутской окружной клинической больницы Галина Шестакова», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Торжественная церемония вручения свидетельств о занесении в Книгу Почета состоялась в Сургутском краеведческом музее. Всего чествовали 14 жителей, занесенных в Книгу Почета с 2016 по 2019 годы. Отмечены Олег Ануфриев, Александр Груздев, Вера Кифорук, Надежда Коноплина, Петр Мунарев, Семен Малюгин, Надежда Тютюнова, Вадим Шутов, Галина Чернышова. Вручал свидетельства Глава города Вадим Шувалов.

Книга Почета утверждена в 2008 году. В ней 146 имен. В настоящее время заполняется уже третий том.

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