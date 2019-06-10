​Замначальника сургутской Госавтоинспекции отстранен от исполнения служебных обязанностей

Заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Сургуту Роман Кузовлев отстранен от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Она началась после публикации в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» видео и обращения сотрудников сургутской ДПС к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру МВД России Владимиру Колокольцеву.

«После публикации видеозаписи с участием сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту в сети Интернет руководством окружного Управления МВД России назначена служебная проверка, на время проведения которой заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту, попавший на видеозапись, отстранен от исполнения служебных обязанностей. В ходе разбирательства будет дана принципиальная оценка действиям руководящего состава сургутской Госавтоинспекции. Виновные должностные лица понесут строгую дисциплинарную ответственность», — сообщила ИА СИА-ПРЕСС руководитель пресс-службы УМВД Югры Ольга Абмайкина.

Пост с жалобой на «палочную систему» в сургутской Госавтоинспекции был опубликован 28 мая. 29 мая окружные УМВД и СУ СКО начали проверки по факту публикации. Вечером 30 мая ситуацию взял под контроль главный следователь страны Бастрыкин. Ожидалось, что служебная проверка завершится в кратчайшие сроки, однако она затянулась из-за массовых обращений по поводу опубликованной информации.