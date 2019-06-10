​Власти Сургутского района могут получить бренд «Кванториум»

Администрация Сургутского района ведет переговоры о получении бренда «Кванториум». Об этом рассказала директор департамента образования администрации района Ольга Кочурова во время заседания депутатских комиссий районной думы.

Сейчас по поселениям Сургутского района ездит передвижной технопарк, который фактически выполняет функции «Кванториума», но не входит в федеральный проект. По словам Ольги Кочуровой, получение бренда позволит войти в федеральный проект, но придется выполнить серьезные условия.

«Там достаточно жесткие условия для вхождения в проект. Например, только 15 миллионов рублей должно выделяться на обучение преподавателей. Но, если мы войдем в федеральный проект «Квантоиум», то сможем рассчитывать на региональный коэффициент — 16-19 миллионов рублей. Сейчас мы ведем переговоры с округом и директором «Кванториума» в Ханты-Мансийске. Возможно, в следующем году удастся получить право на бренд», — объяснила Ольга Кочурова.

Напомним, в январе этого года в Сургутском районе начал свою работу передвижной Технопарк. Он останавливается в каждом поселении муниципалитета и обучает детей по различным техническим и естественнонаучным программам. Сейчас технопарк находится в Нижнесортымском.