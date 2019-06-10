​СКР раскрыл подробности гибели подростка на водохранилище в Сургуте

Следователи начали проверку по факту гибели 16-летнего подростка, который утонул 7 июня на водохранилище в Сургуте. По данным ведомства, юноша отдыхал в компании приятелей и не умел плавать.

«Несмотря на запрет купания, все подростки купались на мелководье. Один из них — 16-летний юноша, не умеющий плавать, утонул. По версии следствия, подросток попал в яму, откуда не смог выбраться самостоятельно. Его тело было обнаружено и извлечено водолазами. При визуальном осмотре тела каких-либо телесных повреждений не выявлено. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Специалисты напомнили, что с наступлением летнего сезона в округе ежегодно происходят несчастные случаи на воде как со взрослыми, так и с детьми: «Еще раз напоминаем, что вода - источник повышенной опасности. Отправляясь на отдых, не пренебрегайте правилами безопасности и обеспечьте безопасность своих детей. В целях предупреждения происшествий с несовершеннолетними, призываем родителей организовать занятость и досуг детей, проведение с ними профилактических и разъяснительных бесед о правилах поведения и безопасности в различных ситуациях. Родители всегда должны знать где находится ребенок, с кем и когда планирует вернуться домой».

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в Сургуте нет водоемов, купание в которых разрешено. В зонах отдыха проводятся рейды, нарушителей ждут штрафы.