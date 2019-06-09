В Сургуте возле дома на улице Первопроходцев ,4 найден мертвый мужчина, сообщает паблик «К-Информ» в «Вконтакте». По словам очевидцев, причиной смерти могло стать ножевое ранение. Сотрудники правоохранительных органов начали следственные мероприятия. В городском УМВД корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что делом занимается Следственный комитет РФ по Югре. Получить комментарии в последнем редакции пока не удалось.
В Сургуте найден мертвый мужчина
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